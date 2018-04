Lula aceita Banco do Sul se for ajudar a América do Sul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta sexta-feira, 27, discutir a criação do Banco do Sul, "se forem resolvidas todas as divergências políticas que existem sobre o banco". Nesse sentido, Lula esclareceu que "o Brasil não terá nenhum problema de fazer parte do Banco do Sul se o ministro da Fazenda (Guido Mantega) voltar da reunião de Quito convencido de que o banco pode ajudar a América do Sul. Mesmo porque, o Brasil já participa da CAF (Corporação Andina de Fomento) e tem o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social". O Banco do Sul voltou a ser discutido pelo presidente Lula em reunião com o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, em Buenos Aires. Participaram da reunião ministros de Relações Exteriores de ambos os países, Celso Amorim e Jorge Taiana, e os ministros argentinos de Economia, Felisa Miceli, e de Planejamento e Infra/estrutura, Julio De Vido, em uma reunião paralela à dos presidentes. Ele considera que na reunião dos ministros de Fazenda dos países vizinhos, no próximo dia 3 de maio, no Equador, será possível avançar nas definições dos objetivos da entidade. Contudo, ele voltou a destacar o que disse há alguns dias em Ilha Margarita (onde esteve há algumas semanas para a cúpula sobre energia). "Precisamos discutir qual a finalidade desse banco: se é um banco de financiamento; qual a participação dos países; como será essa participação. Para criar um banco, a gente precisa de uma instituição de muita credibilidade."