Lula acha nova nota de R$ 1 mais bonita e mais valorizada O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a nova nota de R$ 1, que lhe foi entregue pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, "é mais bonita e mais valorizada" do a que está atualmente em circulação. A nota contém, além da inscrição "República Federativa do Brasil", ranhuras para permitir a identificação por pessoas com problema visual. Ela preserva a predominância da cor verde. A apresentação da nota foi feita em solenidade no gabinete do presidente da qual participaram o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e técnicos do BC. Veja abaixo o que muda na nova nota: