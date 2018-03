Lula aciona turbina da Usina de Monte Claro no RS O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou, por volta de meio-dia, uma turbina da Usina Hidrelétrica de Monte Claro, em Veranópolis (RS), para marcar a inauguração da geradora. A usina faz parte do Complexo Energético Rio das Antas (Ceran), que é formado também pelas usinas Castro Alves e 14 de Julho. A Usina de Monte Claro está em operação comercial desde o final de dezembro, quando foi ativada a primeira de suas duas turbinas. Em fevereiro, entrará em operação a segunda turbina de Monte Claro, que tem uma capacidade instalada de 130 megawatts. O investimento na usina foi de R$ 249 milhões. O Complexo Ceran deverá ter investimentos de R$ 675 milhões, com 66% de financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o restante com recursos da Ceran. O empreendimento é formado pela CPLF Geração de Energia, com 65% de participação, Companhia Estadual de Energia Elétrica (Ceee), com 30%, e Desenvix (5%).