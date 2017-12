Lula afirma que Brasil não terá planos econômicos mirabolantes Os empresários que quiserem investir no Brasil, assim como toda a sociedade brasileira, não serão tomados de surpresa com a adoção de planos econômicos "mirabolantes e milagrosos". A afirmação foi feita hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração de uma unidade de fundição da Dedini S.A., em Piracicaba. "Nem plano Collor, Bresser, Verão ou Cruzado. Governamos como o trabalhador que tem relação séria com seu salário: qualquer um que não tem seriedade pega seu salário e gasta numa mesa de snooker. Mas quem tem seriedade pega o salário, vai para casa, discute com a mulher, paga suas dívidas e, se sobrar algum dinheiro, aí sim decide se vai investir em algo", afirmou o presidente. Capacidade de investimento três vezes maior Lula disse ainda que "o governo adquiriu neste ano capacidade de investimento pelo menos três vezes maior do que a que tinha há um ano", quando recebeu o cargo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao exemplificar as possibilidades de investimentos do País, Lula citou que as prioridades neste ano serão habitação e saneamento, principalmente nas capitais das grandes cidades. Lula disse ainda que Piracicaba é um dos principais pólos sucroalcooleiros e que tem uma das maiores parques industriais de base para o setor. Segundo ele, é possível, inclusive, o Brasil financiar a construção de unidades produtoras de açúcar e de álcool em países vizinhos como a Bolívia, Venezuela e a Colômbia para que possam produzir o álcool, por exemplo.