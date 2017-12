Lula ainda não comentou em discursos sobre reajuste do mínimo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, no início da tarde de hoje, o terceiro discurso oficial após o anúncio do novo salário mínimo ? era de R$ 240 e passou para R$ 260 ? e não comentou sobre o reajuste. O último pronunciamento em uma unidade básica de saúde foi o primeiro dirigido a um público de baixa renda. Lula limitou-se a ler um discurso no qual reafirmou investimentos já anunciados para as áreas de atendimento médico e odontológico no País.