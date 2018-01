Lula ainda não decidiu forma de correção da tabela de IR O ministro das Relações Institucionais, Jaques Wagner, disse hoje que o Ministério da Fazenda ainda não concluiu a proposta de correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda vai decidir se encaminha a proposta ao Congresso por meio de medida provisória ou projeto de lei. Wagner disse que, no que depender de sua opinião, a medida será encaminhada via projeto de lei, para atender a demanda do Congresso Nacional de diminuir o número de MPs. "Esse é um problema que o presidente vai ter que avaliar: se ele atrasa a validade da proposta, ou se manda por medida provisória", disse Wagner, ao deixar o Congresso, onde assistiu à leitura da mensagem do presidente ao Congresso, por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos de 2006. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, havia anunciado que a proposta seria encaminhada por MP e entraria em vigor em fevereiro. Também hoje, antes da solenidade no Congresso, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que a MP será encaminhada ao Congresso até o fim desta semana.