Lula ameaça importar PCs se indústria não baixar preços

Lula participou da cerimônia de entrega de 6,2 mil notebooks no município de Piraí (RJ). Ele disse que o governo decidiu em 2007 distribuir 350 mil laptops para escolas de todo o país, mas até agora o programa tem problemas para sair do papel devido a disputas no processo de licitação.

Os computadores entregues foram produzidos pela Positivo Informática.

"Estamos querendo combinar uma redução de preço", discursou o presidente.

"Eu sou o maior defensor da indústria nacional, mas, se a indústria nacional não conseguir fazer a um preço acessível, nós vamos ter que importar alguns para fazer com que a política chegue à população mais pobre desse país", acrescentou.

Procurada, a Positivo Informática disse que não poderia se pronunciar sobre sua política de preços por estar no período de silêncio que antecede a divulgação de seu balanço.

Lula, que também se queixou do fato de ainda não ter sido lançado um notebook ao preço de 100 dólares, disse que o governo disponibilizará 600 milhões de reais para financiar programas de inclusão digital de prefeituras.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os 6,2 mil notebooks distribuídos em Piraí custaram 5,3 milhões de reais. Do total, o governo do Rio de Janeiro custeou 4 milhões de reais, enquanto que a prefeitura da cidade arcou com 1,3 milhão de reais.

Quase um em cada cinco computadores vendidos pela Positivo Informática nos primeiros seis meses de 2009 foi destinado a clientes governamentais. De janeiro a junho, foram 142,6 mil máquinas aos governos, de um total de 765,6 mil desktops e laptops comercializados.

Segundo divulgou a empresa na semana passada, o volume de vendas aos clientes governamentais teria sido maior "não fosse a postergação do cronograma para alguns projetos".

A carteira contratada junto a governos para 2009 é de 322 mil computadores. A Positivo também já tem contratadas outras 94,0 mil unidades com previsão de entrega em 2010.

"Espera-se, ainda para 2009, leilões de volumes significativos para escolas e áreas administrativas do Ministério da Educação, para telecentros de inclusão digital do Minicom e de novos projetos de subsídio à compra de notebooks por professores", informou a empresa.

"Adicionalmente, o IBGE anunciou que licitará, também em 2009, netbooks a serem utilizados no Censo de 2010", completou.

(Reportagem de Fernando Exman e Cesar Bianconi)