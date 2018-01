Lula anuncia amanhã pacote para construção civil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar amanhã, em solenidade marcada para as 11h30, no Palácio do Planalto, um pacote de medidas para estimular a indústria da construção civil. Em reunião marcada para logo mais, às 17 horas, na Casa Civil, representantes deste ministério e dos da Fazenda, do Planejamento, do Desenvolvimento e das Cidades discutirão os últimos detalhes do anúncio. Lula quer fazer a divulgação das medidas antes de seu embarque para a África, amanhã. Entre as medidas em discussão estão a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para uma cesta de produtos de material de construção destinados à populações de baixa renda; a liberação de recursos da Caixa Econômica Federal para financiamentos habitacionais para a classe média; e a criação de um fundo nacional de habitação para financiar habitações populares.