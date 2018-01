Lula anuncia hoje decisão sobre CCR, declara Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará ainda hoje decisões de mudança no Convênio de Crédito Recíproco (CCR). Lula fará o encerramento, no final da tarde, do 23º Enaef, onde deverão ser anunciadas as novas medidas para o segmento exportador. Segundo Palocci, "novas e ambiciosas medidas estão sendo preparadas para terem efeito de curto e longo prazo" no comércio exterior. Ele citou iniciativas para agilizar as análises de financiamento de seguros de exportação e ainda medidas para facilitar as transações aduaneiras, além das mudanças no CCR. O ministro destacou o importante impacto positivo das exportações no ajuste macroeconômico deste ano e disse que "o patamar de câmbio real efetivo tem contribuído para um saldo comercial que deverá ficar acima de US$ 23 bilhões em 2003". Palocci admitiu que a crise econômica teve efeitos sobre o nível de atividade, mas ressaltou que eles foram "minimizados por um forte ajuste externo".