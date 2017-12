Lula anuncia medidas na área trabalhista O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança um pacote de medidas na área trabalhista no fim da manhã de hoje, no Palácio do Planalto. Participam da cerimônia, nesta manhã, os ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, de Minas e Energia, Silas Rondeau, e da Integração Nacional, Pedro Brito. Entre as propostas a serem encaminhadas ao Congresso Nacional estão o reconhecimento da legitimidade das centrais sindicais, a criação do Conselho Nacional de Relações de Trabalho (CNRT) e a regulamentação das cooperativas de trabalho. As medidas resultam de negociações entre governo, empregadores e trabalhadores que vêm sendo realizadas há mais de dois anos no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho. Instalado pelo presidente da República em 29 de julho de 2003, o fórum foi criado com o objetivo de discutir propostas e sugestões para a modernização das instituições trabalhistas no País.