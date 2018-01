Lula anuncia na quinta pacote de medidas para País crescer O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar pessoalmente, nesta quinta-feira, as medidas destinadas a estimular o crescimento econômico do País. Às 10 horas, Lula apresenta as medidas aos parlamentares do Conselho de Coalizão de Governo, conhecido como Conselho Político e formado pelos líderes dos dez partidos que apóiam o governo no Congresso: PT, PMDB, PSB, PR, PV, PP, PTB, PDT, PCdoB e PRB. O anúncio oficial ao País será feito em seguida. A tendência é que o anúncio seja centrado nas medidas para expandir o crédito e a infra-estrutura no País, passando ao largo de medidas mais duras de controle das despesas. O grande beneficiado deverá ser o setor de construção, tanto no que se refere às habitações como nas obras pesadas como estradas e hidrelétricas, por exemplo. Na semana passada, o setor apresentou a Lula um conjunto de sugestões que, se acatadas, permitiriam à construção civil responder, sozinha, por um crescimento econômico de 2,4% - quase metade do objetivo declarado da equipe econômica, que é de 5%. Na área habitacional, estão em estudo medidas como utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para subsidiar dois terços do valor da prestação da casa própria adquirida por famílias com renda até cinco salários mínimos. A equipe econômica está convencida que há um imenso espaço a ser ocupado com crédito habitacional, seguindo uma tendência que já existe em outros países, como os Estados Unidos. Na infra-estrutura, os planos são ambiciosos. Só na área de energia, a previsão é de investimentos de R$ 234,8 bilhões no período entre 2007 e 2015, entre recursos públicos e privados.