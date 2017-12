Lula anuncia ousadia no exterior e crédito para aposentados O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu sexto programa de rádio, Café com o Presidente, anunciou hoje que o comércio exterior do Brasil precisa ser ousado mesmo e afirmou: "Eu estou convencido que nós ainda não ousamos 30% do que temos competência para ousar. Então, o Brasil vai ocupar o lugar de destaque que tem no mundo, com muita ousadia.? Segundo ele, os ministros, sobretudo os de Relações Exteriores, da Indústria e Comércio e da Agricultura têm de viajar muito o mundo, e dizer: ?Nós temos carnaval, temos criança de rua, temos pobreza, mas nós temos indústria, temos agricultura, temos tecnologia e nós podemos fazer grandes negócios com voces". Na outra parte do programa, de passagem, ele admitiu que em fevereiro, o governo deve lançar um programa de crédito especial para os aposentados. "Eu quero lembrar ao povo brasileiro que além do microcrédito, além dos juros baratos que criamos para os trabalhadores com desconto em folha, no mês de fevereiro, vamos fazer o mesmo para os aposentados brasileiros. Tudo isso foi feito em 2003 para consolidar a base de crescimento da economia brasileira em 2004." Sobre o comércio exterior, Lula disse: "Estamos vivendo no século XXI, temos toda a experiência de acordos e de comércios feitos no século XX. Sabemos de todas as limitações que países possuem para comprar ou vender, então não podemos ficar estagnados: temos uma indústria com capacidade de produzir. Temos uma agricultura que através de inovações tecnológicas têm se tornado campeã de todo mundo?. Ele lembrou que o País é hoje o maior exportador de carne de boi, de carne de frango, café, soja, suco de laranja. ?Somos quase que um dos grandes exportadores de aviões, com a Embraer. Não queremos ficar apenas no agro-negócio, exportando os produtos in natura, queremos transformar estes produtos para que a gente possa colocar valor agregado e fazer os nossos produtos ganharem melhores preços para que venha mais dinheiro para o Brasil. Para que a gente possa gerar mais empregos e riquezas para o Brasil".