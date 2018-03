Lula anuncia programa de revitalização das ferrovias Depois de dois adiamentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia amanhã, às 10h, no Palácio do Planalto, o "Programa de Revitalização das Ferrovias". O programa será baseado nas conclusões de estudo realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre as concessões das ferrovias de carga, iniciadas em 1996. O trabalho recomenda uma série de mudanças nas concessões da Rede Ferroviária Federal à iniciativa privada. Serão divulgadas as regras para o direito de passagem dos trens de uma ferrovia nos trilhos da concorrente, como forma de melhorar o escoamento dos produtos, especialmente grãos e minérios. O novo modelo privilegiará a formação de corredores de exportação até os principais portos. Os principais corredores serão formados pela Brasil Ferrovias (controladora da Ferronorte), entre o Mato Grosso e o Porto de Santos (SP); pela Companhia Vale do Rio Doce (controladora Ferrovia Centro Atlântica - FCA) , ligando o Nordeste e o Sudeste a Santos; e pela América Latina Logística (ALL), ligando os Estados do Sul ao Porto de Paranaguá (PR) e a Santos. Amanhã, Lula também dará o aval para o aumento de capital na FCA por parte da Vale e divulgará mudanças societárias na Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), uma das concessões mais problemáticas. A Vale deve sair da CFN, que será controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e pelo grupo Vicunha.