Lula anuncia que Brasil poderá exportar navios O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a indústria naval do País nesta segunda-feira, 9, em seu programa semanal de rádio Café com o Presidente e afirmou que o Brasil pode passar de importador a exportador de navios. "Eu acredito que o Brasil pode produzir não apenas os navios que nós precisamos e as plataformas que nós precisamos, mas o Brasil pode ser exportador de navios produzidos dentro do Brasil e de plataformas produzidas dentro do Brasil." Ele salientou que não tem nada contra outros países, "mas é bem melhor investir o dinheiro dentro do Brasil, gerar empregos". Ele lembrou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê a construção de 42 navios. "Estamos começando com 19, já assinamos um contrato de 10 no Porto de Suape, em Pernambuco, e nesta próxima quarta-feira irei ao Rio de Janeiro assinar contrato para mais nove navios." Lula enfatizou que o aumento da frota vai tornar o Brasil um país competitivo na produção de navios de plataforma. "Se nós tivermos uma indústria naval forte, com uma Marinha mercante forte, com uma boa frota de navios, vamos poder viajar pelo mundo, vendendo produtos brasileiros e exportando produtos estrangeiros com navios brasileiros, com trabalhadores brasileiros, com a bandeira brasileira."