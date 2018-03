Lula anunciará Plano Plurianual de Investimentos na segunda O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na reunião ministerial marcada para segunda-feira, o texto base do Plano Plurianual de Investimentos (PPA) para os próximos quatro anos. O objetivo é iniciar, a partir desta divulgação, a discussão do PPA com a sociedade. As linhas mestras da proposta, segundo informações do Ministério do Planejamento, já foram definidas pelo ministro Guido Mantega. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci, já realizou contatos com os Estados e entidades para definir o cronograma de seminários em todo o País. Ainda hoje, Dulci participará, às 16 horas, de debate na TV Câmara, sobre o assunto. Os debatedores convidados serão os deputados Roberto Freire (PPS-PE) e Sebastião Madeira (PSDB-MA).