Lula apóia construção de plataformas petrolíferas no Brasil O candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu, na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que o governo federal impeça a Petrobrás de realizar a concorrência para a construção das plataformas P-51 e P-52 somente em nível internacional. Em encontro promovido pelo setor da indústria naval, ele recebeu informações que indicam a possibilidade dos estaleiros nacionais construírem as duas plataformas em território brasileiro. Recentemente o presidente da Petrobrás havia afirmado que, devido às dimensões de ambas as plataformas, a construção só poderia ser realizada por estaleiros estrangeiros. "Entendemos que este é o momento do governo agir com sensibilidade e seriedade, chamando técnicos da Petrobrás e técnicos do setor para debater o tema. Se for possível realmente que os estaleiros nacionais realizem estas obras aqui, como eles próprios afirmam, não há motivo para o Brasil perder esta oportunidade de gerar emprego e renda", afirmou a uma platéia formada por empresários e lideranças sindicais da indústria naval. Lula disse ainda que deve levar para a reunião de segunda-feira com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a proposta para o governo intervir na decisão da Petrobrás sobre a contratação das plataformas. "É mais fácil ele agir agora, do que nós tentarmos reverter o contrato depois", disse. Ele negou a possibilidade de quebrar qualquer contrato que a Petrobrás assine com estaleiros estrangeiros se for eleito. "Não podemos descumprir contratos, mas esperamos que o presidente impeça isso de acontecer". O candidato defendeu ainda o estabelecimento de uma política industrial integrada ao setor naval. "É inadmissível que o País tenha anualmente um déficit de US$ 4,5 bilhões com fretamento de navios, porque deixou sua frota sucatear. Se os estaleiros não têm hoje condições de construir plataformas, temos de usar o dinheiro do BNDES para equipá-los para produzirem estas plataformas ou novos navios no futuro", afirmou. Ainda segundo Lula, o governo deveria incentivar o setor da indústria naval a exportar sua tecnologia. "Não somos contra a vinda de multinacionais que gerem emprego e contribuam com o desenvolvimento da tecnologia nacional, mas queremos que as indústrias brasileiras deste setor também se tornem multinacionais e instalem unidades em outros países", comentou. Reunião O candidato afirmou ainda no Rio, que "não sabe qual o tema da reunião que tem com o presidente Fernando Henrique Cardoso". "Eu não sei o que ele quer falar comigo, mas sei tudo o que tenho que falar com ele", disse Lula a uma platéia formada de empresários do setor da indústria naval do Rio. Lula afirmou que entre os temas que vai propor ao presidente estão o fortalecimento da indústria naval brasileira e a implantação de uma minirreforma tributária, que desonere exportações e tire o efeito cascata sobre alguns produtos. "Vou me reunir com técnicos e assessores no domingo de manhã para organizarmos um roteiro sobre o que vou conversar com o presidente, afinal, não posso gastar dinheiro com passagem para Brasília apenas para tomar um café". Questionado sobre a possibilidade de a reunião girar em torno do acordo com o Fundo Monetário Intenacional (FMI), Lula desconversou: "O acordo é um problema do presidente, que está governando o País até o dia 31 de dezembro. Quero falar na reunião de soluções para o futuro", afirmou. Para Lula, o governo deveria convocar também empresários e sindicatos para conversar, além dos candidatos à Presidência. "Não aceito esta história de que os candidatos têm responsabilidade sobre determinadas situações. É preciso que o governo também ouça os setores envolvidos. Se isso estivesse sendo feito ao longo do atual governo, algumas situações teriam sido evitadas", comentou.