Lula apóia Fome Zero para América Latina e Caribe Com a agenda cheia em Santiago, onde assinará vários acordos com o governo chileno e participará do encerramento da versão latino-americana do Fórum Econômico Mundial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participará do lançamento de um programa contra a fome na América Latina. Nesta quinta-feira, 26, à tarde, junto com o representante regional da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), José Graziano da Silva, Lula vai expressar seu apoio ao programa Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome, um flagelo que afeta a 52,4 milhões de pessoas nessa região. O presidente, por sua vez, ouvirá de Graziano o resultado de um estudo que revela que o programa de biocombustíveis não compromete a produção de alimentos, como argumentam os presidentes de Cuba e da Venezuela, Fidel Castro e Hugo Chávez, contrários à produção de etanol. As complementaridades entre o Fome Zero e o Iniciativa, assim como a cooperação técnica que a FAO pode prestar para que o desenvolvimento da bioenergia seja sustentável em um sentido econômico e social, resguardando a segurança alimentar mundial, serão alguns dos temas em discussão durante o encontro entre Lula e o representante regional. Para Graziano, "nossa região conta com condições suficientes para erradicar a fome, já que é uma das principais produtoras de alimentos do mundo e está presenciando um processo de crescimento econômico sustentável". A FAO fez um diagnóstico sobre biocombustíveis e concluiu que estes não prejudicam a produção de alimentos no mundo. Segundo o estudo, dos anos 60 até hoje, a América Latina e Caribe triplicaram a produção de alimentos. Conforme os patamares fixados pela organização, o mínimo necessário para uma pessoa sobreviver bem alimentada é de 2.200 quilocalorias diárias. Nesse aspecto, o estudo mostrou que de 2002 a 2004, a oferta de alimentos no mundo ficou bem acima dessa medida: 2.800 quilocalorias. Na América Latina e Caribe foi de 2.880. Para Graziano, esses números mostram que "com exceção de algumas regiões da África, o problema não é de alimentos, mas de acesso a eles".