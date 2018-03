Lula aposta no mercado externo para aumentar produção álcool O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil precisa estar preparado para aumentar o produção de álcool. Segundo ele, com a cobrança e as pressões para que os países desenvolvidos poluam menos, é inevitável que esses países tenham de usar o álcool misturado à gasolina. ?Temos de estar preparados porque podemos pegar uma grande fatia desse mercado e, quem sabe, teremos de produzir o dobro; gerando empregos, divisas e qualidade de vida?", disse. Lula reafirmou que a recuperação do álcool como matriz energética alternativa é prioridade de seu governo. A afirmação foi feita durante a inauguração de uma termoelétrica a partir da queima da biomassa na Companhia Energética Santa Elisa. "Graças à relação do (ministro da Fazenda, Antonio) Palocci com empresários, do prefeito de Piracicaba, José Machado (PT), com o setor, vamos recuperar, de forma categórica, o álcool neste País", completou.