Lula apresenta empresários a presidentes sul-americanos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dividiu a mesa principal do jantar que ofereceu no Palácio Itamaraty com os presidentes participantes da reunião da Cúpula do Mercosul. O presidente da companhia Vale do Rio Doce, Roger Agneli, saiu por volta das 23 horas e contou que o presidente Lula apresentou alguns empresários brasileiros aos colegas sul-americanos. Agneli, por exemplo, se disse satisfeito por ter sido apresentado ao presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. A Vale está em fase de prospecção de minerais naquele país. Indagado sobre o processo de socialização da economia venezuelana, cuja nacionalização pode alcançar as mineradoras, Agneli afirmou, brincando: "Ainda bem que é lá. Aqui a gente está num caminho completamente diferente. Aqui é mercado. Cada país decide o seu destino. Nosso modelo tem mais chances de sucesso." Outro empresário que saiu antes do fim da apresentação da Portela foi Jorge Gerdau. Os governadores de Pernambuco, Eduardo Campos, e da Bahia, Jacques Wagner, também deixaram o local antes do fim do evento. O show começou às 22h45. Às 23h20 os presidentes começaram a deixar o Itamaraty.