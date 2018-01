Lula apresenta na quinta pacote de medidas ao Conselho O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta o pacote de medidas destinadas a fazer a economia crescer 5% ao Conselho Político, na próxima quinta-feira, às 10 horas. A apresentação das medidas aos aliados será apenas formal, sem direito a vetos e mudanças. O pacote será divulgado à imprensa no mesmo dia. Até agora, o Palácio não definiu como será feito o anúncio. É certo que os ministros envolvidos na elaboração das medidas vão explicar cada item do pacote. Nem o presidente nem os ministros fizeram consultas a presidentes de partidos sobre o pacote nas últimas semanas. Alguns assessores argumentam que os partidos já estão afinados com o empenho do governo em apresentar medidas para acelerar o crescimento. Na manhã desta segunda-feira, os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Dilma Rousseff (Casa Civil) discutiram pontos do pacote. A área de saneamento é uma das que estão exigindo mais atenção do governo. O desafio da equipe de ministros, segundo assessores, é aumentar os empréstimos para prefeituras e Estados investirem na área. A capacidade da Caixa Econômica Federal de empréstimos para o setor público está no limite. O governo trabalha para garantir o repasse de recursos de diversos fundos. Uma possível forma de driblar essa dificuldade é aumentar o capital da Caixa em R$ 5,2 bilhões. Dessa forma, a instituição poderia emprestar R$ 2,4 bilhões adicionais. Além de Lula, Mantega e Dilma, participam da reunião no Planalto o ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, e os presidentes do PT, PMDB, PSB, PR, PV, PP, PTB, PDT, PCdoB e PRB. Será a segunda vez que Lula se reúne com o conselho. No primeiro encontro, no último dia 13, o presidente não deu detalhes do pacote. Apenas assegurou que apresentaria o pacote ao grupo na próxima quinta-feira.