Lula aprova recursos do BNDES para construção da P-54 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou hoje, antes de embarcar para o Oriente Médio, o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a plataforma de petróleo P-54, da Petrobrás, no valor de até US$ 500 milhões. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Carlos Lessa, e pelo líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante. Segundo eles, o valor total do investimento é de US$ 759 milhões, com o aumento do índice de nacionalização para 65%. Segundo Mercadante, isso significa a possibilidade de comprar equipamentos no País e gerar empregos e salários. "É importante lembrar que essas plataformas estavam sendo feitas em estaleiros fora do País, sem nenhum tipo de compromisso do índice de nacionalização. Então nós estávamos transferindo divisas, empregos e desenvolvi mento", afirmou Mercadante. Projetos na América Latina O presidente do BNDES também anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a liberação, pelo banco, de US$ 125 milhões para a construção de uma usina na Venezuela, condicionada ao compromisso de que os equipamentos utilizados no local sejam da indústria brasileira e que também haja participação da empresa brasileira no consórcio da obra. Outra decisão do presidente Lula é a de liberar recursos para a modernização de duas usinas no Equador, uma no valor de US$ 12 milhões e outra no valor de US$ 7,5 milhões. As condições são as mesmas: venda de tecnologia e equipamentos brasileiros e participação de empresas brasileiras na construção desses investimentos.