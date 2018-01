Lula assina acordo de apoio do BNDES ao Banco do Acre O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega; e o governador do Acre, Jorge Viana (PT), assinam hoje acordo de apoio do banco ao Estado. As informações são da assessoria do BNDES. De acordo com o banco, a assinatura do acordo será às 15h, no Palácio do Planalto em Brasília. Ontem, o BNDES divulgou comunicado informando sobre a aprovação de financiamento de R$ 137 milhões ao Estado, que usará os recursos para segunda etapa do Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre.