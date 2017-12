Lula assina MP que aumenta deduções no IR A Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou na noite desta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que corrige a tabela do Imposto de Renda e o valor das deduções que o contribuinte pode fazer. A Secretaria não especificou o porcentual de correção da tabela e das deduções mas, segundo informações divulgadas na quinta-feira, a nova tabela incluiria a correção de 10% das faixas de renda sujeitas à incidência do imposto e um aumento - também de 10% - nos limites de deduções de gastos com educação e dependentes. A Receita Federal informou que, nesta sexta, o secretário Jorge Rachid dará entrevista no Rio de Janeiro para divulgar detalhes da medida.