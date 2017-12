Lula assinará MP que repassa recursos de Cide para Estados O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar ainda hoje medida provisória repassando parte dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para os Estados investirem em obras viárias. A informação é do governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), que esteve hoje com o presidente, no Palácio do Planalto. O prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), também participou do encontro. Segundo Aécio, levando-se em conta a arrecadação da Cide no ano passado, que chegou a R$ 10 bilhões, o governo deverá repassar R$ 2,5 bilhões para os Estados. São Paulo ficaria com cerca de 20%, enquanto Minas ficaria com 12%. "Todos os Estados terão recursos compatíveis com sua malha viária", disse Aécio. Para Aécio, o presidente cumpriu com o acordo feito no ano passado com os governadores, "o que permitirá aos Estados melhorar toda a estrutura viária". Esses recursos só poderão ser investidos em obras do sistema viário, e não podem ser utilizados para outros fins.