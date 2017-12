Lula assinou decreto reduzindo 30% do IPI de bens de capital O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje decreto reduzindo em 30% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de bens de capital, anunciou o porta-voz da Presidência, Andre Singer. Desta forma, informou o porta-voz, a alíquota de IPI sobre bens de capital será reduzida de 5% para 3,5%. Singer explicou que, com essa medida, o governo põe em prática um dos pontos aprovados pelo Congresso na reforma tributária. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou a lista de bens de capital que serão beneficiados com a redução da alíquota do IPI. De acordo com o documento, 32 segmentos de máquinas e equipamentos, somando 643 tipos de produtos, terão a alíquota do imposto reduzida. O secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, já havia adiantado hoje de manhã que o governo optou por fazer uma redução pequena da alíquota, mas com uma ampliação da lista de produtos que seriam beneficiados com a medida. Ainda hoje, representantes dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento darão entrevista coletiva para detalhar a medida.