Lula autoriza aumento do capital do Ceagesp O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o aumento do capital social da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), de R$ 203,111 milhões para R$ 203,7 milhões, mediante capitalização de R$ 588.965,00. O decreto contendo a autorização, assinado sexta-feira por Lula e pelos ministros da Fazenda, Antonio Palocci Filho, e da Agricultura, Roberto Rodrigues, autoriza a União a subscrever ações no valor de R$ 586.929,16, mediante utilização de seus créditos para aumento de capital, e ações até o valor de R$ 2.035,96, caso os acionistas minoritários não exerçam seu direito de preferência dentro do prazo legal.