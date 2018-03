Lula autoriza MP para taxar capital estrangeiro, diz jornal

De acordo com o jornal, o nível de taxação será de acordo com o tempo em que os recursos permanecerem no país. Quanto menos tempo o dinheiro ficar, maior será a taxação, segundo a Folha.

A medida deve ser anunciada no início da próxima semana e também englobará os investimentos no mercado de ações, disse o jornal.

Na sexta-feira, durante visita a Pernambuco, onde participou de evento sobre a transposição do rio São Francisco, Lula disse a jornalistas que não havia previsão de taxar o capital estrangeiro.

"Essa coisa de economia a gente não pode falar. Estou há três dias viajando. Vou voltar no final de semana e não tem nenhuma previsão de a gente fazer qualquer taxação em lugar nenhum", disse o presidente na ocasião.

As declarações de Lula foram uma resposta a uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo na sexta-feira, que afirmava que o governo estuda retomar a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o capital estrangeiro como forma de segurar a valorização do real.