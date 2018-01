Lula avalia que juro ficará abaixo de 20% este ano, diz Dirceu O ministro da Casa Civil, José Dirceu, informou, em reunião com prefeitos e governadores petistas, que o governo avalia que a taxa básica de juros deve ficar abaixo de 20 pontos até dezembro, segundo relato do governador do Piauí, Wellington Dias (PT). "É preciso fazer isso com segurança. O presidente avalia que a taxa pode ficar abaixo de 20 pontos até o final do ano", teria dito o ministro. Segundo o governador, Dirceu afirmou que não basta reduzir a taxa de juros e liberar recursos para o País voltar a crescer. É preciso repassar recursos para que a área de infra-estrutura possa atrair investimentos externos e dinheiro que hoje está aplicado no mercado especulativo.