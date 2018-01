Lula baixará decreto reduzindo IPI de espumantes e sangrias O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou hoje, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá assinar hoje um decreto que reduz o IPI sobre o vinho espumante e a sangria de 30% para 10%. A medida é o resultado de uma demanda do setor produtor de vinhos para estimular o consumo dessas bebidas no País.