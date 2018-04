Lula: bons ventos voltam a soprar, mas crise não acabou

Lula lembrou ainda o orgulho que sente quando, em reunião com países ricos, o Brasil é elogiado pela forma como enfrentou a crise. "Fico muito orgulhoso quando, em reunião com os países ricos, todo mundo reconhece, por unanimidade, que o Brasil é o mais preparado para enfrentar a crise".

Lula destacou ainda a importância do papel da agricultura para combater a crise. "Agricultura é sempre importante. Se nós não tivéssemos tido uma perda de 10 milhões de toneladas por causa da seca no Sul do País, certamente nós teríamos uma safra extraordinária, pois o mercado externo está em uma situação boa, as nossas exportações estão crescendo 20%, ou seja, uma demonstração de que os bons ventos voltaram a soprar de forma muito tranquila no Brasil", declarou.

O presidente contou ainda que recebeu hoje informações importantes de que, pela primeira vez, se ultrapassou a venda de 300 mil carros em um mês e a General Motors (GM) anunciou um novo investimento de R$ 2 bilhões, em Gravataí (RS), e os trabalhadores já estão fazendo hora extra. Ele citou ainda que a venda de eletrodomésticos está batendo recorde de vendas. "A hora é de trabalhar firme porque o Brasil está indo bem", disse, emendando em seguida: "só o Corinthians que perdeu do Grêmio", em referência à derrota do time paulista para o gaúcho no último fim de semana.