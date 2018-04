Lula: Brasil deve iniciar 2010 'altamente confortável' O governo trabalha com a hipótese de que o País começará 2010 numa posição "altamente confortável, produzindo bem e vendendo bem", afirmou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa semanal de rádio "Café com o Presidente". De acordo com a Agência Brasil, Lula afirmou que o País vive "um momento importante" na economia, mas que é necessária "cautela", uma vez que a crise econômica internacional ainda continua nos Estados Unidos e na União Europeia (UE).