Lula brinca com presidente da Vale durante discurso

O presidente afirmou que os chineses são "duros na queda". E depois emendou: "Quem faz negócios com os chineses? Você faz, né, Roger?", disse, dirigindo-se ao presidente da Vale. Ontem, Lula já havia citado a Vale no discurso de inauguração do escritório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em Londres, apontando a mineradora, junto com a Petrobras, como exemplo de empresa brasileira que pode competir em condições de igualdade no exterior. Ontem à noite, Agnelli afirmou que seu relacionamento com Lula "sempre foi bom, aberto e sincero".