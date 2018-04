Lula cede em disputa por energia de Itaipu

Ao final de três dias de negociações, Brasil e Paraguai não chegaram a um acordo sobre a venda da cota da energia paraguaia gerada em Itaipu para o mercado livre brasileiro, um dos principais pontos em discussão. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Paraguai, Fernando Lugo, assinaram ontem uma declaração que prevê a criação de um grupo de trabalho que terá 60 dias para negociar o tema e apresentar uma proposta aos presidentes. Uma vez acertados os detalhes, o Paraguai começará a vender gradualmente a energia excedente no mercado brasileiro, algo com que o Brasil já havia concordado. Houve avanços em outros pontos. Em uma declaração intitulada "Construindo uma Nova Etapa nas Relações Bilaterais", os dois governos chegaram a um consenso sobre seis itens. O primeiro foi o aumento do valor adicional pago pelo Brasil pela energia paraguaia, que passa de US$ 120 milhões ao ano para US$ 360 milhões. Além disso, numa concessão importante, Lula concordou que Brasil e Paraguai possam, juntos, vender parcelas de energia de Itaipu a terceiros mercados a partir de 2023. Essa foi a fórmula encontrada para driblar, de um lado, a insistência do Paraguai em exportar imediatamente a energia para outros países e, de outro, a resistência do Brasil em acatar essa demanda. A avaliação entre assessores do governo é que essa medida não fere o Tratado de Itaipu. O Brasil também tomou a iniciativa de oferecer obras para elevação da capacidade de transmissão de energia de três subestações paraguaias "sem custo" para os paraguaios. O governo brasileiro concordou, ainda, em comprar energia de outras duas usinas hidrelétricas paraguaias. O documento sela também um entendimento em torno do comércio na fronteira entre os dois países pelos chamados "sacoleiros". O regime especial de tributação criado pelo Brasil, no qual o "sacoleiro" paga uma alíquota única para legalizar a entrada da mercadoria, consta do documento. Ficou acertado que a tributação será de 25%. Com a assinatura da declaração, o Brasil pode reforçar sua disposição de financiar obras no Paraguai. Entre os pontos acertados está a construção de duas pontes entre os dois países, uma interconexão ferroviária, aerovias e a cooperação para eletrificação do Paraguai. Os termos do acordo terão de ser submetidos ao Congresso nos dois países. Nos três dias de negociação, os técnicos dos dois lados tentaram conseguir uma redação que não exigisse o aval dos legislativos, onde ambos os lados estão cientes de que vão enfrentar resistências. Os dois presidentes qualificaram essas decisões de "acordo histórico". Também acertaram que passarão a se encontrar a cada três meses. "Esperamos que todos os pontos desse acordo possam ser cumpridos. Este é um acordo histórico entre Brasil e Paraguai. Em 90 dias, voltaremos a nos encontrar para ver como está essa agenda", disse Lugo. "Não coincidimos em todos os pontos. Houve divergências, mas tivemos maturidade política para buscar um acordo", completou.