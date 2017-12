Lula chega a Puerto Maldonado, no Peru O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à cidade peruana de Puerto Maldonado, por volta de meio-dia (de Brasília), para o lançamento da pedra fundamental da Rodovia Interoceânica, que vai ligar o Brasil ao Oceano Pacífico. Lula foi recebido pelo presidente peruano, Alejandro Toledo, e por estudantes uniformizados com bandeirinhas do Brasil, Bolívia e Peru. Em seguida, os presidentes do Brasil, do Peru e da Bolívia iniciaram uma volta na Praça das Armas, onde um grande número de populares está concentrado para saudá-los. Leia mais Começa construção de Rodovia Interoceânica Lula será recebido no Peru por uma claque internacional