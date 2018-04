Lula chega hoje aos EUA para G-20 e reuniões bilaterias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta quinta-feira, 13, a Washington, vindo de Roma, para a cúpula do G-20 sobre mercados financeiros e economia mundial. O encontro do grupo que reúne economias industrializadas e emergentes acontece no sábado, mas, nesta sexta o presidente tem diversas reuniões bilaterais com chefes de Estado e encontro com lideranças sindicais. Na agenda da sexta-feira, estão previstas reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, com o primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, e com o primeiro-ministro do Japão, Taro Aso. Às 22h (horário de Brasília), o presidente participa de jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na Casa Branca para as lideranças do G-20. No sábado pela manhã, tem início a cúpula dos chefes de Estado do G-20, que será realizada no National Building Museum, seguida de um almoço para o grupo. Às 18h30 (horário de Brasília), o presidente brasileiro encontra-se com o presidente da China, Hu Jintao. O presidente Lula tem retorno programado para o Brasil na noite do sábado. Mantega acompanha presidente O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também viaja hoje para Washington, onde acompanhará o presidente Lula na reunião do G-20 e em encontros com lideranças mundiais. De acordo com a agenda divulgada pelo Ministério da Fazenda, Mantega acompanhará Lula no encontro programado a partir das 10h desta sexta-feira com os chefes de Estado e com lideranças sindicais no Hotel Four Seasons. No sábado,15, às 9h20, o ministro participa da Cúpula sobre Mercados Financeiros e Economia Global - sessão plenária, no National Building Museum. Às 13h25, participa de almoço dos líderes e ministros da Fazenda dos países do G-20, também no National Building Museum. Às 15h30, participa do encontro do presidente Lula com o presidente da China, Hu Jin Tao, no Hotel Marriott.