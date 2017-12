Lula chega para abertura de seminário em BH O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta do meio-dia ao Centro de Convenções Minas Centro, onde fará a abertura do seminário "Responsabilidade Social Empresarial - Encontro Internacional - As Dimensões Éticas do Desenvolvimento", promovido pelo governo de Minas, Fiemg e BID. Também participam o primeiro-ministro da Noruega, Kjell Magne Bondevik, e o presidente do BID, Enrique Iglesias, do BID. O indiano Amartya Sen, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1998, participa por teleconferência. Depois do encontro, Lula será recebido em almoço no Palácio da Liberdade pelo governador Aécio Neves. Participam também do seminário o ministro Luiz Dulci, secretário geral da presidência, o secretário de direitos-humanos, Nilmário Miranda, o secretário especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro, e o o ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia.