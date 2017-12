Lula chegou à OIT em Genebra O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Genebra, onde já participa de um encontro na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Será uma sessão especial da OIT, em homenagem a Lula. À tarde participará de uma reunião do Fórum Social Europeu. Lula está acompanhado pelos ministros Antonio Palocci, da Fazenda; Luis Fernando Furlan, do desenvolvimento; Celso Amorim, de Relações Exteriores; e Jaques Wagner, do Trabalho.