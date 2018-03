Lula: clima político nunca esteve tão favorável ao Mercosul O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira que o clima político na América do Sul nunca esteve tão favorável à integração. Lula, que participa da reunião de Cúpula do Mercosul, disse estar convencido de que o Mercosul trará benefícios para todos os países participantes. Em seu discurso, Lula explicou que as diferenças entre os países não vão afetar as discussões sobre o desenvolvimento do bloco econômico. Ele diz que o importante é respeitar a identidade social de cada país. "Temos em comum o resgate de uma dívida social", afirmou. O presidente lembrou que, na reunião, se avançou em várias discussões, como a entrada da Venezuela e o pedido de ingresso da Bolívia no Mercosul. "Que sejam bem-vindos os irmãos bolivianos e todos os querem ingressar", afirmou Lula. Pluralismo ideológico Lula afirmou também que "o pluralismo político ideológico é totalmente compatível com o nosso processo de integração". Ele disse estar "plenamente convencido de que a convergência do Mercosul com a Comunidade Andina de Nações será em benefício de todos". O presidente reconheceu que há muitos desafios nessa convergência e na criação da Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa), que pretende reunir todos os países da região. Lula admitiu que existem diferenças nas políticas internas dos países da região e que há diferentes graus de institucionalidade "que podem acarretar superposições transitórias". Ele ressaltou porém que "somos formados na adversidade". De acordo com Lula, as diferenças políticas não impedem a integração. O presidente disse ainda que as razões que deram origem ao Mercosul permanecem e que "nossa união é necessária". Ele lembrou que todos os países da região tem o mesmo objetivo comum: buscar o desenvolvimento, a inclusão social, o emprego e o fortalecimento da democracia. Lula fez questão de frisar que as diferentes opções de políticas internas adotadas por cada nação para enfrentar o desafio do desenvolvimento não interferem nos planos de integração do bloco. "Temos que trabalhar sobre aquilo que nos une", completou. Balanço positivo O presidente fez um balanço positivo de iniciativas recentes do bloco. Ele lembrou que o Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) já tem recursos para os primeiro projetos pilotos aprovados: cinco do Paraguai, três do Uruguai e três projetos regionais, incluindo um programa de ação para ter o Mercosul livre de febre aftosa. De acordo com Lula, a integração financeira do bloco se acelerou. Ele lembrou que o BNDES aportou US$ 200 milhões à Comissão Andina de Fomento (CAF) para financiar novos projetos na região. Lembrou também que no mês passado foi instalado o Parlamento do Mercosul, que de acordo com ele tornará o processo de integração mais legítimo e democrático. Lula destacou na agenda externa os avanços das negociações para um acordo de livre comércio com o Conselho de Cooperação do Golfo. Afirmou também que evoluíram positivamente as negociações com a Índia; com o bloco liderado pela África do Sul e com Israel. Ele recordou que o diálogo com a União Européia para um acordo econômico também foi retomado. Segundo Lula, os países devem intensificar os esforços para que o processo de adesão da Venezuela tal como previsto no protocolo para isso fique completo "no menor tempo possível". Ele destacou ainda a criação do mecanismo para comércio em moedas locais, entre Brasil e Argentina. "O novo sistema de pagamento poderá ser estendido aos demais países", disse. Destacou também o avanço em relação aos biocombustíveis, e a realização, pela primeira vez, da Cúpula Social do Mercosul, no mês passado. Matéria alterada às 12h03 para acréscimo de informações