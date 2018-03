Lula cobra rapidez no caso da soja recusada pela China O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou hoje preocupação com o impasse comercial motivado pela suspensão do embarque da soja brasileira para os chineses. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que esteve reunido com o presidente por mais de duas horas, disse que Lula pediu um relatório detalhado sobre o impasse comercial e um histórico do problema, que teve início em abril, semanas antes da partida da comitiva presidencial para Pequim. A China é o maior mercado da soja brasileira e consome 20% das exportações nacionais, que no ano passado somaram 20 milhões de toneladas. A China alega mistura de soja com sementes tratadas com fungicidas para rechaçar cargas fornecidas pelo Brasil. Até agora, os chineses recusaram-se a receber 239 mil toneladas de soja e proibiu a compra de grãos fornecidos por oito empresas. O ministro reafirmou que a intenção do governo é editar uma instrução normativa estabelecendo os níveis de mistura de sementes tratadas com fungicidas nos carregamentos de soja. ?A idéia é uma regra que atenda a toda cadeia produtiva e também a demanda da China?, afirmou. Ele garantiu que o governo não tomará partido em questões comerciais, em contratos fechados pela iniciativa privada. Uma fonte que está acompanhando o caso pelo lado chinês disse hoje que a China só voltará a importar normalmente do Brasil se o governo decidir quem vai arcar com os prejuízos das cargas recusadas. O diretor do Departamento de Inspeção Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério, Girabis Evangelista Ramos, disse que o caso ?é uma questão privada e as partes têm que se entender?.