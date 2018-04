Lula comemora descoberta de petróleo no pré-sal do ES

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a descoberta de cerca 2 bilhões de barris de petróleo em reservatórios do pré-sal localizados abaixo do campo de Jubarte, no Espírito Santo. "Vai ter mais petróleo para enfrentar essa crise", disse, durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a Lei de Proteção da Mata Atlântica. O decreto foi assinado em conjunto com os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e da Agricultura, Reinhold Stephanes. Veja também: Petrobras anuncia novas reservas no pré-sal do ES O caminho até o pré-sal A exploração de petróleo no Brasil A maior jazida de petróleo do País A Petrobras anunciou nesta sexta novas descobertas de petróleo em reservatórios do pré-sal do ES, localizados abaixo dos campos de óleo pesado de Baleia Franca, Baleia Azul e Jubarte, com reservas estimadas entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de barris de óleo equivalente (boe). O óleo leve encontrado na área denominada Parque das Baleias é de ótima qualidade (30 graus na classificação API). Os reservatórios estão entre 4.200 e 4.800 metros de profundidade a partir do nível do mar. Até agora já foram perfurados seis poços na seção pré-sal do Espírito Santo, todos eles com sucesso, destacou a companhia.