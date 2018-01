Lula conduz com seriedade agenda de desenvolvimento, diz FMI O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, disse no início da tarde de hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está conduzindo com "muita seriedade" uma agenda que privilegia o desenvolvimento econômico e social. "Essa é a agenda certa e queremos apoiá-la", disse Köhler em rápida entrevista, depois de participar do lançamento do programa Leite pela Vida, vinculado ao Fome Zero, em Montes Claros, Minas Gerais. O diretor-gerente do FMI segue agora, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, para a Paróquia Sagrada Família, onde conhecerá um programa especial de leite. Köhler também estará com empresários na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), centro da capital paulista, às 17h30. Em seguida, Köhler concede entrevista coletiva no Hotel Renaissance, nos Jardins.