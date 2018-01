Lula confirma conversa com chefes de Estado sobre Argentina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, informou que tomou a iniciativa de telefonar aos chefes de Estado e de Governo, que têm representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI), para falar sobre a Argentina. Segundo ele, os telefonemas também tiveram o objetivo de pedir que os chefes de Estado e de Governo influam na decisão do FMI de não considerar gastos com infra-estrutura como despesa, mas como investimento. "Acho que podemos conseguir isso e ter a surpresa de receber esse benefício antes do esperado", afirmou o presidente, referindo-se às conversas que teve com os presidentes dos Estados Unidos, George W.Blush, e da França, Jacques Chirac e com os primeiros-ministros da Inglaterra, Tony Blair, da Alemanha, Gerhard Schröder, da Espanha, José Maria Asnar, e de Portugal, Durão Barroso.