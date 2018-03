Lula confirma envio de MP do salário mínimo em dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que até o final do ano encaminhará ao Congresso uma Medida Provisória (MP) para corrigir o valor do salário mínimo. O presidente, no entanto, não quis confirmar que o novo valor possa ser de R$ 510, conforme incluído na proposta de Orçamento da União que está em votação no Congresso. "Não sei qual é o valor, só sei que é a variação da inflação e do PIB dos últimos dois anos", afirmou.

Em relação aos aposentados que ganham acima do valor do salário mínimo, Lula declarou que só encaminhará uma proposta ao Congresso quando for possível fechar um acordo com as centrais sindicais. Segundo ele, qualquer definição também depende de uma avaliação das condições da Previdência Social. Ele observou que é preciso observar o equilíbrio das contas da Previdência antes de qualquer decisão.