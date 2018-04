Lula confirma negociação para reajuste de aposentadorias O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ontem que o governo está negociando com as centrais sindicais a concessão, em 2010, de um aumento real para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Se concretizada, será a primeira vez, em anos, que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de renda mais elevada terão reajuste real em seus benefícios, justamente em um ano eleitoral. "Neste momento, estamos em negociação com as centrais sindicais para definir um novo porcentual de aumento para os aposentados que ganham acima do salário mínimo, na perspectiva até de ampliarmos os ganhos em relação à inflação", afirmou o presidente, na coluna "O presidente responde", publicada semanalmente em jornais. Lula destacou que seu governo tem cumprido "rigorosamente" o que determina a Constituição, que é o repasse da inflação anual aos beneficiários que ganham acima do mínimo, seguindo o INPC. O comentário do presidente, sem maiores detalhes sobre a negociação, foi a primeira confirmação pública das conversas iniciadas há 20 dias e mantidas nos bastidores sob o comando dos ministros da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci, e da Previdência, José Pimentel. A Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) já foram ouvidas e Dulci ainda deve conversar com as demais centrais. Também estão a par das conversas líderes partidários da Câmara.