Lula convoca reunião sobre desoneração de capital externo O presidente Lula convocou para hoje, às 12h30, reunião para discutir as medidas de desoneração do investidor externo na aplicação de títulos públicos. A confirmação foi dada pela assessoria da BM&F. O presidente da instituição, Manoel Félix, participará do encontro, assim como os presidentes da Bovespa, Raimundo Magliano, e da CNI, Armando Monteiro Neto. Estão previstas ainda as participações do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o do secretário do Tesouro, Joaquim Levy.