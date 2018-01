Lula crítica juros altos e quem se submete a eles Dentro da linha de vincular a marca de um governo social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei de Microcrédito Produtivo e assinou parceria entre o Viva Cred e o Banco Popular do Brasil para implantar o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). Em discurso, na cerimônia, Lula disse que se seu governo está transferindo renda e criticou os altos juros cobrados pelos cartões de créditos, assim como as pessoas que não fogem desses juros. "É por isso que eu digo todo o santo dia: estamos transformando o Brasil, que é um país capitalista, num país com capital na mão do povo, ou seja, com um pouco de dinheiro. Como dizia Jorge Vianna, governador do Acre, muito dinheiro na mão de poucos significa apenas concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda e é isso que estamos fazendo". Ao falar do comodismo das pessoas em procurar crédito mais barato, o presidente Lula desabafou: "às vezes o cara está no bar, com um grupo de amigos tomando um chope, o que é um direito dele, todo filho de Deus tem direito de tomar um chopinho de vez em quando, de preferência na sexta-feira, está lá xingando o banco, xingando os juros, xingando o cartão de crédito, mas no dia seguinte é incapaz de levantar o traseiro de uma cadeira e ir no banco mudar". Comodismo Mais adiante, Lula criticou os que não buscam juros mais baratos e ressalta a mudança de filosofia dos bancos oficiais , que agora se preocupam em emprestar aos mais pobres. "Muitos bancos cobram seis sete por cento ao mês e percebi que dentro dos nossos bancos há sempre uma cisma porque nos nossos bancos eles agem como se fossem bancos privados. Eles precisam ter lucro e não prejuízo e isso é bom porque senão sobra para o Tesouro, mas eles também tem que ter uma função social. Isso é o comodismo das pessoas que reclamam de noite e de dia se conformam, não há uma ação. Se as pessoas tivessem uma consciência, as pessoas não pagavam oito por cento de juros ao mês. Até porque não é pobre que tem cartão de crédito. É uma classe mais sabida, de maior posse. Mesmo assim, xinga de noite e de dia se conforma com o juros que paga", declarou. O Fundo de Crédito fornecido pelo Banco Popular tem como público alvo os pequenos empreendedores que estejam dentro da área de atuação do Viva Cred. Inicialmente, serão atendidos os empreendedores da Rocinha e do Vidigal. O prazo para capital de giro, será de 4 a 12 meses e o valor máximo para crédito será de R$ 1.000,00, e poderá chegar a R$ 5 mil com taxa de juros mensal de 4%. Para isso, o cliente terá que abrir uma conta bancária no Banco Popular do Brasil, o que pode ser feito no próprio Viva Cred (que funciona como correspondente bancário).