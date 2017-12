Lula critica "modelo econômico perverso" dos anos 90 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou hoje uma dura crítica ao modelo econômico adotado no Brasil e nos demais países da América Latina nas últimas duas décadas, em seu discurso na segunda sessão de trabalho da Reunião de Cúpula Extraordinária das Américas, dedicada ao tema Desenvolvimento Social. Lula abriu seu pronunciamento com dados do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (Pnud), que indicam o aumento da exclusão social no mundo e que levam a instituição a definir os anos 80 como "a década perdida" e os anos 90 como "a década do desespero". Em seguida, disparou que os indicadores de piora nas condições sociais "não são conseqüências secundárias e aleatórias de uma política econômica supostamente sadia e adequada. Trata-se sim de um modelo perverso, que separou equivocadamente o econômico do social, que opôs a estabilidade ao crescimento e divorciou responsabilidade e Justiça. A estabilidade econômica foi pensada de costas para a Justiça social. ?Ficamos sem as duas", afirmou Lula. O presidente insistiu que a superação das "dicotomias nefastas dos anos 90" depende da articulação entre a expansão da atividade e a maior eficiência produtiva à distribuição de renda e da conjugação entre responsabilidade fiscal e o crescimento sustentável. "Chegou a hora de resgatar e afirmar de uma vez por todas a primazia do interesse coletivo e da coisa pública nas Américas", sustentou.