Lula critica sistema financeiro em reunião da FAO

"Frente à ameaça de um colapso financeiro internacional, causado pela especulação irresponsável e pela omissão dos Estados na regulação e fiscalização do sistema, os líderes mundiais não hesitaram em gastar centenas e centenas de bilhões para salvar bancos falidos", lembrou, pedindo a mesma atenção ao combate à fome. "Com menos da metade desses recursos, seria possível erradicar a fome no mundo."

Lula fez um apelo pelo fim dos subsídios agrícolas "vergonhosos" e defendeu a reforma de instituições internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Por fim, pediu projetos de longo prazo para combater a fome no mundo, que, como revelou a FAO em abril, assola 1 bilhão de pessoas no mundo. "Necessitamos, sim, de medidas que funcionem em situações emergenciais. O mais importante, no entanto, são as soluções de longo prazo, capazes de prevenir calamidades."