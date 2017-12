Lula cumpriu as promessas do primeiro ano, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou na noite desta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu neste primeiro ano toda a pauta prometida ao assumir o governo. Segundo ele, as metas eram equilibrar as contas públicas, combater a inflação, controlar a dívida pública, fazer as reformas da Previdência e tributária e preparar o setor produtivo para que ele volte a investir. "A atividade econômica neste fim de ano já apresenta um crescimento efetivo e dados mostram que nós fizemos uma arrumação que o setor produtivo precisava", afirmou. O ministro, que esteve em Ribeirão Preto (SP) com um grupo de empresários e executivos ligados ao agronegócio, classificou como espetacular o desempenho do setor, que sozinho deve ter um saldo comercial de US$ 25 bilhões este ano. Segundo o ministro, apesar do desempenho, o agronegócio ainda enfrenta problemas, como a falta de investimentos em tecnologia, infra-estrutura rodoviária e portuária e a dificuldade para derrubada de barreiras comerciais e tarifárias. Ele prometeu concessões rodoviárias em 2004 parcerias com setor privado. Quanto às barreiras comerciais e tarifárias, afirmou Palocci, o Brasil está trabalhando para vender produtos de maneira competitiva e lutando contra as barreiras nos organismos internacionais.