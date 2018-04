Lula dá camisas da seleção brasileira aos líderes do G-5

Em uma jogada para angariar a simpatia e atenção da mídia internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu ontem a camisa da seleção campeã da Copa das Confederações, assinada por todos os craques, como "regalo" a seus quatro colegas do G-5, grupo de economias emergentes que agrega a África do Sul, a China, a Índia e o México, além do Brasil. Lula prometeu repetir o gesto hoje, no encontro entre o G-5 e o G-8 (as sete economias mais industrializadas do mundo e a Rússia) com os presidentes dos EUA, Barack Obama, e do Egito, Hosni Mubarack, e com o anfitrião Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália. Lula lembrou que, no fim de junho, os EUA "foram adversários do Brasil muito difíceis" na partida decisiva da Copa das Confederações, em Johannesburgo. Disse que mesmo perdendo de dois a zero, no primeiro tempo, sempre acreditou que a seleção brasileira viraria o placar. E brincou, imitando o lema de campanha de Obama: "Eu disse ?nós podemos, nós podemos?, e a seleção brasileira ganhou". A campanha do presidente americano foi embalada pelo slogan "Yes, we can" (Sim, nós podemos). O momento escolhido para distribuir as camisas foi a declaração à imprensa dos líderes do G-5, ao fim do encontro em Áquila. Mas Lula soube criar uma expectativa, ao informar previamente o presidente do México, Felipe Calderón, que queria mais dois minutos - antes que todos deixassem o local - para presentear "cada companheiro". O presidente sul-africano, Jacob Zuma, foi o primeiro a receber o presente: a camisa número 4, usada por Luizão no jogo da vitória, porque seu país sediou o campeonato. Lula lembrou que o sul-africano foi a todos os jogos. Mas, no final da partida Brasil-África do Sul, Zuma perdeu o sorriso com o gol brasileiro marcado na prorrogação. Calderón recebeu, em seguida, a camisa número 5, vestida por Felipe Melo na partida final, porque o México, segundo Lula, "é um adversário muito feroz". Coube ao primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, a camisa do capitão Lúcio, a de número 3, com um comentário de esperança de Lula de que, um dia, esse país "tenha uma seleção capaz de enfrentar a brasileira". O representante do presidente da China, Hu Jintao, que retornou a seu país na noite de anteontem por causa dos conflitos étnicos em Xinjiang, ganhou de presente a camisa número 2, de Maicon. "Espero que a China tenha, daqui a alguns anos, a mesma competência no futebol dos homens que tem no futebol das mulheres", arrematou.